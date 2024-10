Polo logistico di Pernate, si fa? "Attendiamo fino al 30 ottobre" (Di martedì 15 ottobre 2024) Polo logistico di Pernate: che si fa? "Attendiamo fino al prossimo 30 ottobre". È stata sintetica e diretta l’assessora Marzia Vicenzi nella commissione consigliare di ieri pomeriggio, lunedì 14 ottobre, che aveva proprio come tema il Polo logistico che riguarda la città di Novara e anche quella Novaratoday.it - Polo logistico di Pernate, si fa? "Attendiamo fino al 30 ottobre" Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024)di: che si fa? "al prossimo 30". È stata sintetica e diretta l’assessora Marzia Vicenzi nella commissione consigliare di ieri pomeriggio, lunedì 14, che aveva proprio come tema ilche riguarda la città di Novara e anche quella

Galliate voterà contro la costruzione del polo logistico di Pernate - Si parlerà del polo logistico di Pernate nel prossimo consiglio comunale galliatese. Nella seduta del 30 ottobre, infatti, sarà presa in esame la questione del polo logistico che ha suscitato moltissime proteste tra i novaresi. Galliate, in quanto Comune limitrofo all'insediamento, dovrebbe... (Novaratoday.it)

Polo logistico di Tribano - l'opposizione chiede la convocazione di un consiglio comunale straordinario - Il Consigliere Comunale Capogruppo del Comune di Tribano, Roberto Bazzarello, ha chiesto la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario per interrogare l'amministrazione comunale riguardo la realizzazione di un Polo Logistico di circa 150 mila metri quadrati a ridosso della zona... (Padovaoggi.it)

Polo logistico di Pernate - nuovo sit-in in municipio - . "Abbiamo. . Dopo che nei giorni scorsi il sindaco Alessandro Canelli aveva annunciato una riduzione del 30% della superficie costruita nei progetti del polo logistico di Pernate, il Comitato si è di nuovo attivato per far sentire la propria voce. Nuovo sit-in di protesta del Comitato per Pernate. (Novaratoday.it)