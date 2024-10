Placido, Luxuria e Ottavia Piccolo protagonisti della stagione teatrale (Di martedì 15 ottobre 2024) Danza, musica, naturalmente la prosa. Guardando anche oltre la scena. Ventidue volte a teatro. Che sia in abbonamento o fuori abbonamento. Che siano rassegne o eventi collaterali. Un cartellone ricco quello della nuova stagione teatrale, ideato dagli Istituti Culturali. "È un’offerta articolata – dice il direttore Paolo Rondelli – proprio per dare soddisfazione a tutti quei segmenti di pubblico che ci seguono, ma anche per attirarne altri con grandi classici e nomi famosi; oltre ad alcune offerte molto sfiziose e particolari". Ma veniamo ai nomi. Da Michele Placido a Ottavia Piccolo. Dal jazzista Paolo Fresu all’ironia di Massimo Lopez e Tullio Solenghi. La stagione si aprirà il 12 novembre con lo spettacolo di Elena Bucci ’Non sentire il male’, omaggio al a Eleonora Duse nell’anno del centenario. Ilrestodelcarlino.it - Placido, Luxuria e Ottavia Piccolo protagonisti della stagione teatrale Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Danza, musica, naturalmente la prosa. Guardando anche oltre la scena. Ventidue volte a teatro. Che sia in abbonamento o fuori abbonamento. Che siano rassegne o eventi collaterali. Un cartellone ricco quellonuova, ideato dagli Istituti Culturali. "È un’offerta articolata – dice il direttore Paolo Rondelli – proprio per dare soddisfazione a tutti quei segmenti di pubblico che ci seguono, ma anche per attirarne altri con grandi classici e nomi famosi; oltre ad alcune offerte molto sfiziose e particolari". Ma veniamo ai nomi. Da Michele. Dal jazzista Paolo Fresu all’ironia di Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Lasi aprirà il 12 novembre con lo spettacolo di Elena Bucci ’Non sentire il male’, omaggio al a Eleonora Duse nell’anno del centenario.

