Più quote rosa nelle giunte comunali | la protesta delle donne all' Ars c' è anche Laura Boldrini

Sit in di donne impegnate nella politica davanti all'Assemblea regionale siciliana. Una protesta organizzata a poche ore dall'esame del ddl Enti locali da parte del Parlamento siciliano: una norma del disegno di legge prevede al momento una quota minima del 20% di genere nelle giunte comunali

La scelta di tante ragazze - ma anche di tante signore - di indossare male il velo - tutti i giorni - a Teheran. E i messaggi dal carcere all'Onu per la liberazione delle donne di tutto il mondo. Così è cambiata la protesta delle donne iraniane in questi due anni senza Mahsa Amini - Sanno i pericoli che corrono, dall’arresto della polizia morale alle percosse, allo stupro. Un messaggio che dice chiaramente quale direzione ha preso la protesta delle donne iraniane. Capiscono il valore della parità di genere. Questo è per tutte molto rischioso: vengono percosse e le loro condizioni peggiorano, inevitabilmente», spiega Parisa Nazari, nata a Teheran nel 1974, in Italia dal 1996 ... (Iodonna.it)

Iran - 34 donne in sciopero della fame nel carcere di Evin a due anni dalla morte di Mahsa Amini e lo scoppio della protesta - . “Lo sciopero della fame – fanno sapere le detenute – mira ad unirsi al popolo iraniano in protesta contro le politiche repressive del governo”. Con un atto di sfida nei confronti delle autorità della Repubblica islamica sciita, 34 donne detenute per ragioni politiche nel carcere di Evin hanno iniziato uno sciopero della fame per ricordare i due anni dall’inizio delle proteste divampate in ... (Ilfattoquotidiano.it)

