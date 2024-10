Donnapop.it - Per Bruce Willis le cose non si mettono bene, parla Demi Moore e aggiorna sulla salute dell’attore

(Di martedì 15 ottobre 2024)combatte da ormai diverso tempo con la demenza frontotemporale; la sua famiglia – nel febbraio del 2023 – ne aveva dato l’annuncio pubblicamente. Da quel momento, l’ex moglie, che è ancora legatissima all’attore, e la sua attuale moglie Emma Heminghanno continuamenteto i fan disulle sue condizioni di. Anche le figlie del noto divo, ovviamente, continuano a stargli vicino, sperando che tutto possa andare per il meglio. Come sta? Purtroppo la situazione dinon accenna a migliorare, poiché – come sappiamo – la patologia da cui è affetto è degenerativa e non comporta alcuna guarigione. Proprio di recente, però, are delle condizioni di, ci ha pensato l’ex moglie. Cosa ha detto? Le parole diè tornata are dipubblicamente.