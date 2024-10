Pensioni, fisco, spending review: come sarà la Manovra (Di martedì 15 ottobre 2024) I margini per intervenire sulle Pensioni sono stretti. Verso la conferma di Quota 103, sarà prorogata anche l'Ape sociale Quotidiano.net - Pensioni, fisco, spending review: come sarà la Manovra Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) I margini per intervenire sullesono stretti. Verso la conferma di Quota 103,prorogata anche l'Ape sociale

Cosa ci sarà nella Manovra : pensioni - concordato ed extraprofitti - Entro domani il governo dovrà varare e inviare a Bruxelles il Documento programmatico di bilancio, in sostanza la cornice con i numeri della manovra economica. Poi, entro il 20, arriverà la Legge di Bilancio vera e propria. Si lavora freneticamente per limare i contenuti. (Quotidiano.net)

Riforma pensioni 2025 - si espone Brambilla : non sarà possibile se si continua con la decontribuzione - it grazie alla sua informazione seria e puntuale è stato selezionato dal servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici tramite GNEWS andando su questa pagina e cliccando il tasto segui. Certo, profetizzare il default del sistema pensionistico è un grande assist al lavoro nero. (Pensionipertutti.it)

Manovra 2025 - le pensioni saranno rivalutate in base all’inflazione - Così come indicato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, serve agire con un approccio “prudente e responsabile”, con il governo che per prima cosa punta a “rendere strutturali in maniera sostenibile alcune misure, coerentemente con quanto annunciato”, si legga riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori a basso e medio reddito e riforma delle aliquote Irpef. (Quifinanza.it)