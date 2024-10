Palazzo Ruggi D’Aragona, restaurata la monumentale fontana nel cortile esterno (Di martedì 15 ottobre 2024) Eseguito, nelle ultime settimane, un intervento di restauro sulla monumentale fontana ubicata nel cortile esterno di Palazzo Ruggi D’Aragona, sede della Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino. La fontana, realizzata negli anni ’30 del secolo scorso, è detta del Nettuno per via della Salernotoday.it - Palazzo Ruggi D’Aragona, restaurata la monumentale fontana nel cortile esterno Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Eseguito, nelle ultime settimane, un intervento di restauro sullaubicata neldi, sede della Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino. La, realizzata negli anni ’30 del secolo scorso, è detta del Nettuno per via della

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cade un ascensore in un palazzo nel centro di Roma vicino a Fontana di Trevi : un morto e due feriti - Un ascensore è caduto all'interno di un palazzo in via delle Vergini, centro storico di Roma. Un primo bilancio: un morto e due feriti, di cui uno grave.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Fontana di Palazzo Tozzoni - si parte. Affidati i lavori per il restauro - Attualmente la fontana non ha la possibilità di essere riempita per problemi di infiltrazione e anche la muratura richiede un restauro manutentivo per poter recuperare la sua bellezza settecentesca. Imola, 5 ottobre 2024 – Via libera agli attesi lavori di riqualificazione della fontana al centro del cortile di Palazzo Tozzoni. (Ilrestodelcarlino.it)

Montagna : Fontana - 'impresa Lamantia su vetta K2 - lo aspetto a Palazzo Lombardia' - "Inviterò Tommaso a Palazzo Lombardia per farmi raccontare personalmente i dettagli e le emozioni che lo hanno accompagnato in questa fantastica missione" conclude il governatore. Complimenti!". Milano, 3 ago. 611 metri di quota sul livello del mare. . Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, grande appassionato di montagna, sui suoi profili social, commentando ... (Liberoquotidiano.it)