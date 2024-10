"Ospedale e sosta, continuano i problemi" (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Comitato a Difesa dell’Ospedale: "Al Principe di Piemonte la telenovela continua". Risolto il contratto con il gestore del parcheggio, lo scorso 26 settembre Ast di Ancona è ritornata in possesso dell’area e sta predisponendo tutte le azioni necessarie per poterlo utilizzare entro la fine del mese. "La Ast ha programmato l’utilizzo dell’area dello Stradone ai dipendenti, liberando in questo modo spazio all’interno dell’Ospedale per 20 posti auto da destinare agli utenti e ai pazienti fragili e disabili – spiega il Comitato – siamo d’accordo e diciamo che sarebbe il caso di far accedere anche il personale delle cooperative che svolge i servizi di pulizia dentro il nosocomio. Ilrestodelcarlino.it - "Ospedale e sosta, continuano i problemi" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Comitato a Difesa dell’: "Al Principe di Piemonte la telenovela continua". Risolto il contratto con il gestore del parcheggio, lo scorso 26 settembre Ast di Ancona è ritornata in possesso dell’area e sta predisponendo tutte le azioni necessarie per poterlo utilizzare entro la fine del mese. "La Ast ha programmato l’utilizzo dell’area dello Stradone ai dipendenti, liberando in questo modo spazio all’interno dell’per 20 posti auto da destinare agli utenti e ai pazienti fragili e disabili – spiega il Comitato – siamo d’accordo e diciamo che sarebbe il caso di far accedere anche il personale delle cooperative che svolge i servizi di pulizia dentro il nosocomio.

