Occhio ai funghi velenosi: 15 intossicazioni in tre giorni nel sud est della Toscana (Di martedì 15 ottobre 2024) GROSSETO – Quindici casi di intossicazione da funghi in tre giorni. È il bilancio non leggero dell'ultimo fine settimana che ha visto impegnati i tecnici micologi del Dipartimento della prevenzione a supporto dei Pronto soccorso della Asl Toscana sud est. "In considerazione delle condizioni climatiche che prevedono un periodo di raccolta esteso e a seguito di un primo bilancio non confortante delle intossicazioni, occorre tenere la guardia alta contro i rischi – dichiara Leonardo Ginanneschi, responsabile dell'ispettorato micologico della Asl Toscana sud est – Innanzitutto è raccomandato di sottoporre i funghi raccolti a consulenza di esperti agli sportelli micologici del territorio, si raccomanda inoltre di non consumare ovuli chiusi che possono causare conseguenze serie. Infine si consiglia di non far mangiare funghi ai bambini, agli anziani o ai malati.

