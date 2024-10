Gaeta.it - Novità entusiasmanti per Villorba Corse all’International GT Open: debutto di Ellis e Zardo

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La prossima tappa dell’International GT, che si svolgerà a Monza nel weekend del 20 ottobre 2024, porta con sé una nuova formazione per la Scuderia. Il team trevigiano presenta per la prima volta l’equipaggio composto da Philipe Denny, che si metteranno al volante di una Mercedes AMG GT3 in una competizione di endurance senza precedenti. Questo evento rappresenta non solo un’importante occasione per i piloti, ma anche un momento significativo per il team, che celebrerà la sua unica tappa casalinga della stagione. Denny: un ritorno in grande stile nel Tempio della Velocità Nato nel 1975, Dennyè un nome ben noto nel panorama automobilistico italiano.