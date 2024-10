Nasce il piano intercomunale di emergenza per la sicurezza nelle aree del napoletano (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’alleanza strategica tra 18 comuni del napoletano ha dato vita a un piano intercomunale di emergenza, volto a migliorare l’efficacia delle operazioni di sicurezza in caso di calamità naturali. Grazie alla sua strutturazione e alla condivisione di risorse e procedure, questo progetto ambisce a garantire la protezione di oltre 150.000 cittadini, rispondendo in maniera sistematica alle emergenze che potrebbero colpire il territorio. Un progetto comune per la sicurezza dei cittadini Il piano è frutto di un’iniziativa orchestrata dall’Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana. Questa organizzazione, con l’esperienza accumulata in ambito di tutela ambientale, ha collaborato a stretto contatto con le amministrazioni comunali dei territori facenti parte dei centri operativi misti di protezione civile, noti con le sigle COM 9 e COM 10. Gaeta.it - Nasce il piano intercomunale di emergenza per la sicurezza nelle aree del napoletano Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’alleanza strategica tra 18 comuni delha dato vita a undi, volto a migliorare l’efficacia delle operazioni diin caso di calamità naturali. Grazie alla sua strutturazione e alla condivisione di risorse e procedure, questo progetto ambisce a garantire la protezione di oltre 150.000 cittadini, rispondendo in maniera sistematica alle emergenze che potrebbero colpire il territorio. Un progetto comune per ladei cittadini Ilè frutto di un’iniziativa orchestrata dall’Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana. Questa organizzazione, con l’esperienza accumulata in ambito di tutela ambientale, ha collaborato a stretto contatto con le amministrazioni comunali dei territori facenti parte dei centri operativi misti di protezione civile, noti con le sigle COM 9 e COM 10.

