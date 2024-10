Mister Movie | Getting LOST – Trailer ufficiale (Di martedì 15 ottobre 2024) Trailer ufficiale di Getting LOST: un documentario sul programma televisivo di successo mondiale LOST e sulla comunità di fan che ha riunito. Getting LOST è il documentario retrospettivo definitivo sul programma televisivo LOST e sul suo impatto duraturo sulle persone che lo hanno realizzato e sulla comunità di fan. Esplora storie personali che cambiano la vita toccate da LOST, tra cui incredibili amicizie e commoventi storie d’amore, toccanti racconti di dolore e perdita e l’influenza che lo spettacolo ha avuto sul panorama televisivo e sulle carriere di alcuni dei più grandi nomi di Hollywood. Prossimamente da Popmotion Pictures. Maggiori informazioni e proiezioni su https://GettingLOSTdoc.com Regista: Taylor Morden Produttori: Ralph D. Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di martedì 15 ottobre 2024)di: un documentario sul programma televisivo di successo mondialee sulla comunità di fan che ha riunito.è il documentario retrospettivo definitivo sul programma televisivoe sul suo impatto duraturo sulle persone che lo hanno realizzato e sulla comunità di fan. Esplora storie personali che cambiano la vita toccate da, tra cui incredibili amicizie e commoventi storie d’amore, toccanti racconti di dolore e perdita e l’influenza che lo spettacolo ha avuto sul panorama televisivo e sulle carriere di alcuni dei più grandi nomi di Hollywood. Prossimamente da Popmotion Pictures. Maggiori informazioni e proiezioni su https://doc.com Regista: Taylor Morden Produttori: Ralph D.

Il trailer di Getting LOST riporta il cast del famoso show sull’isola - Se mi avessi detto, quando ero al college che guardavo il mio show preferito, che 20 anni dopo avrei avuto l’occasione di fare un film su quello show, e che JJ Abrams, Evangeline Lilly, Jorge Garcia, Josh Holloway and Terry O’Quinn ne avrebbero preso parte, ti avrei chiamato pazzo. . L’esperienza cinematografica è la mia parte preferita dei film e il fatto che le persone possano riunirsi insieme ... (Nerdpool.it)

«Getting LOST» - a settembre su Netflix arriva il documentario sulla serie che ha rivoluzionato la tv - E per chi si dovesse trovare a Los Angeles o Londra, rispettivamente il 22 e il 19 settembre, la puntata pilota sarà proiettata al cinema. . Fatto sta che il 22 settembre, esattamente vent’anni dopo la messa in onda del primo episodio, vent’anni dopo quell’incidente aereo che dà il via ad una trama che – lieve spoiler – con la sopravvivenza di un gruppo di persone su un’isola deserta dopo ... (Open.online)