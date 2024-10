Sport.quotidiano.net - Milan, occhi al centro. Cardoso o Frendrup. Caccia al vice Fofana

(Di martedì 15 ottobre 2024) I prestiti di Pobega e Adli, l’infortunio di Bennacer che rientrerà a metà gennaio, una mediana più scoperta del previsto col passaggio, di fatto, al 4-2-4: così ilsi è ritrovato corto acampo. Perché la coppia-Reijnders non è eterna. Loftus-Cheek è stato fatto oscillare tra il ruolo di centrale e trequartista: la sensazione è che Fonseca lo preferisca nella seconda posizione. Musah invece "è ancora un giocatore di conduzione, ma non di passaggio", le parole del tecnico. Insomma: in un Diavolo che ha bisogno di presenza davanti a una difesa troppo spesso ballerina, farebbe (molto) comodo un altro centrale per ilcampo a due, in attesa della maturazione dei promettenti 19enni Zeroli e Vos. Dunque,o ai ritorni di fiamma. Due, su tutti.