Migranti, mons. Perego: "Dai muri alle prigioni con i centri in Albania"

Il presidente della Commissione Cei sui temi dell'immigrazione e presidente della fondazione Migrantes: "Von der Leyen? Non è esattamente informata dei fatti e di cosa si è costruito" "Siamo passati dai muri alle prigioni". monsignor Gian Carlo Perego, presidente della Commissione Cei sui temi dell'immigrazione nonché presidente della fondazione Migrantes, all'Adnkronos dà voce all'amarezza dopo

