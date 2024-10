Migranti: Graziano (Pd), 'interrogazione su centro in Albania, quanto è costato?' (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott (Adnkronos) - "Il Pd ha presentato un'interrogazione parlamentare per chiedere quanto è costato il centro per i Migranti in Albania. Abbiamo appreso che è partita la prima nave verso l'Albania con - a quanto si apprende - 16 Migranti a bordo. Vorremmo sapere anche quanto è costato questo trasferimento e perché abbiamo fatto una cosa del genere visto il numero esiguo di Migranti sulla nave da trasferire. Penso che il governo stia bruciando dei soldi che invece potrebbero essere messi su altri servizi, sulla sanità, sulle politiche sociali, in generale per dare forza alle fragilità”. Lo ha detto Stefano Graziano capogruppo Pd in commissione difesa alla Camera intervistato a Montecitorio. Liberoquotidiano.it - Migranti: Graziano (Pd), 'interrogazione su centro in Albania, quanto è costato?' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott (Adnkronos) - "Il Pd ha presentato un'parlamentare per chiedereilper iin. Abbiamo appreso che è partita la prima nave verso l'con - asi apprende - 16a bordo. Vorremmo sapere anchequesto trasferimento e perché abbiamo fatto una cosa del genere visto il numero esiguo disulla nave da trasferire. Penso che il governo stia bruciando dei soldi che invece potrebbero essere messi su altri servizi, sulla sanità, sulle politiche sociali, in generale per dare forza alle fragilità”. Lo ha detto Stefanocapogruppo Pd in commissione difesa alla Camera intervistato a Montecitorio.

