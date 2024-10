Meteo Trentino, maltempo in arrivo e tornano i temporali (Di martedì 15 ottobre 2024) Meteo Trentino Alto Adige VG. Tempo in peggioramento, da mercoledì nubi e piogge in intensificazione Dall’Atlantico una saccatura si sta lentamente avvicinando al Mediterraneo centrale e all’Italia, rallentata nel suo avanzamento verso est da un anticiclone di blocco presente sull’Europa Trentotoday.it - Meteo Trentino, maltempo in arrivo e tornano i temporali Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024)Alto Adige VG. Tempo in peggioramento, da mercoledì nubi e piogge in intensificazione Dall’Atlantico una saccatura si sta lentamente avvicinando al Mediterraneo centrale e all’Italia, rallentata nel suo avanzamento verso est da un anticiclone di blocco presente sull’Europa

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meteo Trentino - settimana critica con piogge e forti temporali - Le prime piogge a Trento sono attese già da lunedì sera ma i fenomeni più abbondanti si concentreranno nel corso della giornata di martedì quando potranno assumere anche carattere intenso, in particolare. . . . Nuova fase di maltempo in arrivo sulla città a causa di almeno due perturbazioni atlantiche. (Trentotoday.it)

Meteo - domani caldo con bollino rosso in 12 città e allerta maltempo gialla in Lombardia e Trentino : le previsioni - Altra giornata di caldo intenso con ben 12 città da bollino rosso per il caldo mercoledì 31 luglio, secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute. Al tempo stesso, la Protezione civile segnala una allerta meteo gialla per temporali in Lombardia e Trentino Alto Adige.Continua a leggere . (Fanpage.it)