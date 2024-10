Mercedes Mone su NXT Takeover Brooklyn: “Io e Bayley non ci siamo nemmeno allenate” (Di martedì 15 ottobre 2024) Lo scontro tra Bayley e Sasha Bank, ora conosciuta come Mercedes Mone, durante il primo NXT Takeover: Brooklyn è uno degli incontri più celebrati nella storia di NXT, ed uno tra quelli che ha consolidato le due atlete come futuro del wrestling femminile negli Stati Uniti. Tuttavia, secondo le parole di Mercedes Mone, sembra che le due non abbiano avuto il tempo di prepararsi per il match. Le parole di Mercedes Mone “Al momento ero in viaggio a tempo pieno ed avevo davvero pochi momenti liberi disponibili. Inoltre, avevo da fare con Triple H due ore prima che aprissero le porte. In più, arrivavo direttamente da una puntata di Smackdown o di Raw, perciò non sono nemmeno riuscita ad allenarmi con Bayley” ha ricordato Mercedes Mone nella sua newsletter “Mone Mag”. “Avevamo solo cinque minuti per parlare del match. Zonawrestling.net - Mercedes Mone su NXT Takeover Brooklyn: “Io e Bayley non ci siamo nemmeno allenate” Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Lo scontro trae Sasha Bank, ora conosciuta come, durante il primo NXTè uno degli incontri più celebrati nella storia di NXT, ed uno tra quelli che ha consolidato le due atlete come futuro del wrestling femminile negli Stati Uniti. Tuttavia, secondo le parole di, sembra che le due non abbiano avuto il tempo di prepararsi per il match. Le parole di“Al momento ero in viaggio a tempo pieno ed avevo davvero pochi momenti liberi disponibili. Inoltre, avevo da fare con Triple H due ore prima che aprissero le porte. In più, arrivavo direttamente da una puntata di Smackdown o di Raw, perciò non sonoriuscita ad allenarmi con” ha ricordatonella sua newsletter “Mag”. “Avevamo solo cinque minuti per parlare del match.

