Meloni vola a Beirut da militari italiani Unifil e Tajani in Medio Oriente per ribadire centralità missione ONU USA | Armi a Israele ma sblocco aiuti umanitari a Gaza

La Premier Giogria Meloni vola a Beirut venerdì prossimo per incontrare i militari italiani del contingente Unifil e per vedere da vicino la situazione dopo gli attacchi delle Idf sulle basi dei peacekeeper Onu: "Io dovrei essere in Libano venerdì", ha detto la premier alla Camera in sede di replica

