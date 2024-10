Quotidiano.net - Media, '45 vittime nei raid di Israele oggi a Gaza

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il bilancio delleodierne degli attacchi israeliani nella Striscia diè salito ad almeno 45, riferiscono ad Al Jazeera fonti mediche palestinesi. Tra leci sono almeno 14 persone uccise in dueaerei israeliani nel quartiere di Bani Suheila, a est di Khan Younis, e nel campo profughi di Nuseirat, nel centro di. Inoltre, tre palestinesi sono morti e diversi sono rimasti feriti in seguito ad un attacco aereo nel quartiere Birkat Abu Rashid, a Jabalia, nel nord della Striscia. Ed è salito a 11 il bilancio dei morti in un altro attacco israeliano contro una casa nella zona di al-Faluja, sempre a Jabalia.