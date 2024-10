Inter-news.it - McKennie, rischio lesione per la Juventus? La situazione prima dell’Inter

(Di martedì 15 ottobre 2024) Laè in ansia per le condizioni di Westonin attesa degli esami strumentali. Il centrocampista americano potrebbe saltare le prossime sfide contro Lazio e Inter. IN ATTESA DEGLI ESAMI – Lapotrebbe affrontare Lazio e Inter in campionato senza alcune pedine chiave. Già alle prese con l’assenza di Arkadiusz Milik, fuori per diverse settimane, e Bremer, che non rientrerà fino alla prossima stagione, Thiago Motta dovrà fare i conti con una rosa ridotta. Westonin attesa degli esami per una possibileo affaticamento muscolare. Altri giocatori dellainfortunati DALL’INFERMERIA – Anche Teun Koopmeiners, uno degli altri titolari fondamentali, non sarà disponibile per la sfida contro i biancocelesti. Tuttavia, lapotrà contare su qualche recupero: Timothy Weah è vicino al rientro in gruppo e Adzic si è già unito ai compagni da ieri.