“Mbappé accusato di stupro? Brutta notizia per la nazionale, ma bisogna distinguere il vero dal falso”: Deschamps ora è preoccupato (Di martedì 15 ottobre 2024) “Questa non è una buona cosa per la Francia. In questi casi, bisogna fare un passo indietro. E distinguere il vero dal falso“. Questo il commento di Didier Deschamps, ct della nazionale francese, circa le notizie che arrivano da Stoccolma sull’accusa per stupro di Kylian Mbappè, per cui è stata aperta un’inchiesta da parte della giustizia svedese (ma senza che venga specificato il suo nome). “Ognuno é libero di scrivere quello che vuole, ma attorno alla Francia c’é un clima negativo. Per questo fate attenzione quando riprendete notizie. Ci sono cose che non sono difficili da verificare, ma se si dà credito a qualcosa”, ha aggiunto Deschamps nel post-partita di Bruxelles, dopo la gara di Nations League tra Belgio e Francia (vinta 1-2 dagli ospiti). Ilfattoquotidiano.it - “Mbappé accusato di stupro? Brutta notizia per la nazionale, ma bisogna distinguere il vero dal falso”: Deschamps ora è preoccupato Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) “Questa non è una buona cosa per la Francia. In questi casi,fare un passo indietro. Eildal“. Questo il commento di Didier, ct dellafrancese, circa le notizie che arrivano da Stoccolma sull’accusa perdi Kylian Mbappè, per cui è stata aperta un’inchiesta da parte della giustizia svedese (ma senza che venga specificato il suo nome). “Ognuno é libero di scrivere quello che vuole, ma attorno alla Francia c’é un clima negativo. Per questo fate attenzione quando riprendete notizie. Ci sono cose che non sono difficili da verificare, ma se si dà credito a qualcosa”, ha aggiuntonel post-partita di Bruxelles, dopo la gara di Nations League tra Belgio e Francia (vinta 1-2 dagli ospiti).

