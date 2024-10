Manovra: Tajani, 'contributo banche frutto accordo, no imposizione dall'alto' (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Come chiesto da Fi non ci saranno nuove tasse. Neanche sugli istituti di credito. Il contributo delle banche è frutto di un accordo come da noi sempre voluto,non di una imposizione dall'alto. Vince la linea del buonsenso che non spaventa i mercati e difende la libertà". Lo scrive su X il segretario nazionale di Fi, Antonio Tajani. Liberoquotidiano.it - Manovra: Tajani, 'contributo banche frutto accordo, no imposizione dall'alto' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Come chiesto da Fi non ci saranno nuove tasse. Neanche sugli istituti di credito. Ildelledi uncome da noi sempre voluto,non di una. Vince la linea del buonsenso che non spaventa i mercati e difende la libertà". Lo scrive su X il segretario nazionale di Fi, Antonio

