Manovra, rush per via libera oggi: si tratta su coperture (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Potrebbe andare avanti fino all'ultimo il lavoro per cesellare gli stanziamenti della Manovra 2025 da circa 25 miliardi di euro. Gli ultimi giorni hanno visto divergenze tra i ministri e il titolare di via XX settembre Giancarlo Giorgetti sui tagli di spesa necessari per assicurare le coperture del Bilancio e far quadrare i L'articolo Manovra, rush per via libera oggi: si tratta su coperture proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Potrebbe andare avanti fino all'ultimo il lavoro per cesellare gli stanziamenti della2025 da circa 25 miliardi di euro. Gli ultimi giorni hanno visto divergenze tra i ministri e il titolare di via XX settembre Giancarlo Giorgetti sui tagli di spesa necessari per assicurare ledel Bilancio e far quadrare i L'articoloper via: sisuproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - rush per via libera oggi : si tratta su coperture - (Adnkronos) – Potrebbe andare avanti fino all’ultimo il lavoro per cesellare gli stanziamenti della manovra 2025 da circa 25 miliardi di euro. Le tabelle con le proiezioni delle principali voci di entrata e di spesa saranno indicate nel Documento programmatico di Bilancio atteso in Consiglio dei ministri oggi. (Ildenaro.it)

Manovra - rush per via libera oggi : si tratta su coperture - (Adnkronos) – Potrebbe andare avanti fino all'ultimo il lavoro per cesellare gli stanziamenti della manovra 2025 da circa 25 miliardi di euro. Gli ultimi giorni hanno visto divergenze tra i ministri e il titolare di via XX settembre Giancarlo Giorgetti sui tagli di spesa necessari per assicurare le coperture del Bilancio e far quadrare i […]. (Periodicodaily.com)

Manovra - rush finale per le coperture. Osnato : è il tempo della responsabilità - non delle boutade - “Lancio un messaggio come Fratelli d’Italia di responsabilità: meno dibattito sui giornali e andiamo sul concreto”. Maggioranza verso la ‘sintesi’ Le tabelle con le proiezioni delle principali voci di entrata e di spesa saranno indicate nel Documento programmatico di Bilancio atteso in Consiglio dei ministri domani. (Secoloditalia.it)