Manovra, rush per via libera oggi: si tratta su coperture (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Potrebbe andare avanti fino all’ultimo il lavoro per cesellare gli stanziamenti della Manovra 2025 da circa 25 miliardi di euro. Gli ultimi giorni hanno visto divergenze tra i ministri e il titolare di via XX settembre Giancarlo Giorgetti sui tagli di spesa necessari per assicurare le coperture del Bilancio e far quadrare i conti ma alla fine, osservano fonti della maggioranza, il governo troverà la sintesi per dare un messaggio di compatezza a livello interno ed esterno, dall’opposizione agli investitori esteri. Le tabelle con le proiezioni delle principali voci di entrata e di spesa saranno indicate nel Documento programmatico di Bilancio atteso in Consiglio dei ministri oggi. La legge di Bilancio redatta in base agli schemi del Dpb verrà invece trasmessa al Parlamento entro lunedì prossimo, per l’avvio dell’esame che quest’anno parte dalla Camera. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Potrebbe andare avanti fino all’ultimo il lavoro per cesellare gli stanziamenti della2025 da circa 25 miliardi di euro. Gli ultimi giorni hanno visto divergenze tra i ministri e il titolare di via XX settembre Giancarlo Giorgetti sui tagli di spesa necessari per assicurare ledel Bilancio e far quadrare i conti ma alla fine, osservano fonti della maggioranza, il governo troverà la sintesi per dare un messaggio di compatezza a livello interno ed esterno, dall’opposizione agli investitori esteri. Le tabelle con le proiezioni delle principali voci di entrata e di spesa saranno indicate nel Documento programmatico di Bilancio atteso in Consiglio dei ministri. La legge di Bilancio redatta in base agli schemi del Dpb verrà invece trasmessa al Parlamento entro lunedì prossimo, per l’avvio dell’esame che quest’anno parte dalla Camera.

