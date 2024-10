Manovra, oggi già l’esame del Consiglio dei ministri: i punti principali della legge di bilancio 2024 (Di martedì 15 ottobre 2024) Il governo ha accelerato i tempi per l’approvazione della legge di bilancio 2024, che sarà presentata al Consiglio dei ministri martedì sera. Inizialmente, si prevedeva di discutere solo il Documento programmatico di bilancio (Dpb) da inviare a Bruxelles, ma nell’ordine del giorno compare anche lo schema della legge di bilancio, che secondo il calendario deve essere inviata al parlamento entro il 20 ottobre. Prima della legge completa, come l’anno scorso sarà varato un decreto che anticiperà alcune spese, come l’adeguamento delle pensioni, fondi per il pubblico impiego e il Bonus Natale per le famiglie a basso reddito. Lettera43.it - Manovra, oggi già l’esame del Consiglio dei ministri: i punti principali della legge di bilancio 2024 Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il governo ha accelerato i tempi per l’approvazionedi, che sarà presentata aldeimartedì sera. Inizialmente, si prevedeva di discutere solo il Documento programmatico di(Dpb) da inviare a Bruxelles, ma nell’ordine del giorno compare anche lo schemadi, che secondo il calendario deve essere inviata al parlamento entro il 20 ottobre. Primacompleta, come l’anno scorso sarà varato un decreto che anticiperà alcune spese, come l’adeguamento delle pensioni, fondi per il pubblico impiego e il Bonus Natale per le famiglie a basso reddito.

