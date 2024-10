Manovra 2025, stasera il varo del provvedimento. Valditara rassicura: “Meno risorse alla scuola? Direi di no. La spesa semmai è destinata ad aumentare ma non a diminuire” (Di martedì 15 ottobre 2024) Il governo è impegnato in una corsa contro il tempo per definire la Manovra finanziaria da circa 25 miliardi di euro. Fonti qualificate indicano che si sta valutando un contributo dal settore bancario e tagli lineari per i ministeri (pare del 5%), che però godranno di una certa flessibilità nella gestione delle risorse. L'articolo Manovra 2025, stasera il varo del provvedimento. Valditara rassicura: “Meno risorse alla scuola? Direi di no. La spesa semmai è destinata ad aumentare ma non a diminuire” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il governo è impegnato in una corsa contro il tempo per definire lafinanziaria da circa 25 miliardi di euro. Fonti qualificate indicano che si sta valutando un contributo dal settore bancario e tagli lineari per i ministeri (pare del 5%), che però godranno di una certa flessibilità nella gestione delle. L'articoloildel: “di no. Laadma non a” .

Novità per i lavoratori nella Manovra 2025 - dagli sgravi alle retribuzioni - 500 euro costa all’azienda circa 3. Inoltre, la Manovra prevede la proroga delle misure di welfare aziendale, che includono la tassazione agevolata al 5% fino a 3. 150 euro. 000 euro di ricavi per le partite Iva; fondi per i contratti pubblici, con nuovi stanziamenti per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e rifinanziamento dell’indennità di vacanza contrattuale; welfare aziendale, ... (Quifinanza.it)

Cosa c’è nella manovra 2025 : governo approva oggi il Dpb e presenta il ddl Bilancio - Il governo sta definendo in queste ore la Manovra 2025, in vista del Consiglio dei ministri di questa sera. Confermati il taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a 35mila euro e l'Irpef a 3 aliquote, misure che diventano strutturali.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Manovra 2025 - martedì il varo in Consiglio dei Ministri : sforbiciata decisa ai Ministeri - fondi per i rinnovi dei contratti nella PA e taglio del cuneo fiscale - Il governo è impegnato in una corsa contro il tempo per definire la manovra finanziaria da circa 25 miliardi di euro. L'articolo Manovra 2025, martedì il varo in Consiglio dei Ministri: sforbiciata decisa ai Ministeri, fondi per i rinnovi dei contratti nella PA e taglio del cuneo fiscale sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)