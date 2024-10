Manchester United AX Sir Alex Ferguson dal ruolo di ambasciatore di lunga data (Di martedì 15 ottobre 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. I proprietari di minoranza del Manchester United, INEOS, hanno tagliato il contratto di ambasciatore di lunga data di Sir Alex Ferguson nel club. Ferguson, 82 anni, ha lasciato l’Old Trafford nel 2013 dopo 26 anni al club, vincendo 38 trofei e consolidando così la sua eredità come uno dei migliori allenatori dell’era moderna. Da allora, l’ex capo dell’Aberdeen è stato mantenuto come ambasciatore e direttore del club globale, con uno dei vantaggi: uno stipendio annuale. Justcalcio.com - Manchester United AX Sir Alex Ferguson dal ruolo di ambasciatore di lunga data Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. I proprietari di minoranza del, INEOS, hanno tagliato il contratto dididi Sirnel club., 82 anni, ha lasciato l’Old Trafford nel 2013 dopo 26 anni al club, vincendo 38 trofei e consolidando così la sua eredità come uno dei migliori allenatori dell’era moderna. Da allora, l’ex capo dell’Aberdeen è stato mantenuto comee direttore del club globale, con uno dei vantaggi: uno stipendio annuale.

