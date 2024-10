Madre precipitata nel canalone. Addio alla docente universitaria: "Montagna e Fisica le sue passioni" (Di martedì 15 ottobre 2024) "Torniamo a sperare come primavera ogni anno torna a fiorire". La frase è di Padre David Maria Turoldo, l’intellettuale grande amico del religioso tiranese Camillo De Piaz, ed è stata scelta per il manifesto funebre che annuncia la scomparsa di un’altra tiranese dal finissimo intelletto, Francesca Alessandra Rossi, la docente universitaria di 45 anni che domenica ha perso la vita precipitando per 150 metri in un canalone sul versante occidentale del Monte Legnone. Francesca era con il fratello Stefano, testimone impotente dell’incidente avvenuto al ritorno, mentre stavano scendendo, verosimilmente a causa di un cedimento del terreno o per un piede messo in fallo. Ilgiorno.it - Madre precipitata nel canalone. Addio alla docente universitaria: "Montagna e Fisica le sue passioni" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024) "Torniamo a sperare come primavera ogni anno torna a fiorire". La frase è di Padre David Maria Turoldo, l’intellettuale grande amico del religioso tiranese Camillo De Piaz, ed è stata scelta per il manifesto funebre che annuncia la scomparsa di un’altra tiranese dal finissimo intelletto, Francesca Alessandra Rossi, ladi 45 anni che domenica ha perso la vita precipitando per 150 metri in unsul versante occidentale del Monte Legnone. Francesca era con il fratello Stefano, testimone impotente dell’incidente avvenuto al ritorno, mentre stavano scendendo, verosimilmente a causa di un cedimento del terreno o per un piede messo in fallo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bimba di 4 anni morta a Bologna : è precipitata dal balcone al terzo piano. In casa c'era la madre - A Bologna nel primo pomeriggio una bimba di quattro anni (e non due come sembrava inizialmente) è morta dopo essere caduta dal balcone del terzo piano di una palazzina in via della Campagna... (Leggo.it)

Bimba di 2 anni morta a Bologna : è precipitata dal balcone di casa al terzo piano. In casa c'era la madre - A Bologna nel primo pomeriggio una bimba di due anni è morta dopo essere caduta dal balcone del terzo piano di una palazzina in via della Campagna dove viveva con la famiglia, di origini... (Leggo.it)