L’ulivo canta per me a Carosino per le Visoni di… Vino di CarusTeatro Aps

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoProsegue il Progetto “di” diAps che sta animando, con un cartellone ricco di numerosi appuntamenti, la vita culturale e artistica di. Il prossimo evento è la rappresentazione teatrale di “per me” di Maria Adele Popolo, portata in scena, con le scene di Vincenzo Evangelista e la regia di Davide Di Prima e Adriano Nubile, in un adattamento di Francesco Evangelista che sul palco sarà l’attore protagonista; con lui il coro “Anima Voice” diretto da Nicola Milano che ha anche composto le musiche. La rappresentazione si terrà, alle ore 20.30 di venerdì 18 ottobre, nell’atrio del Castello d’Ayala Valva di(ingresso 5 € – per info e prenotazioni: 3773286860).