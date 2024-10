Leonardo e Rheinmetall, nasce l'alleanza per i carri armati (2) (Di martedì 15 ottobre 2024) Il nome dato alla nuova società paritetica è Leonardo Rheinmetall Military Vehicles . Joint venture che nasce "con l'obiettivo di formare un nuovo nucleo europeo per lo sviluppo e la produzione di veicoli militari da combattimento in Europa", ricordano i due partner che avevano dato il via al progetto firmando a inizio luglio un memorandum of understanding e sono azionisti al 50% Il perfezionamento degli accordi e la costituzione della società sono attesi entro il primo trimestre 2025. Obiettivo primario della joint venture - viene spiegato - è lo sviluppo industriale e la successiva commercializzazione del nuovo Main Battle Tank italiano e della nuova piattaforma Lynx per il programma Armored Infantry Combat System nell'ambito del programma per i sistemi terrestri dell'Esercito Italiano. Quotidiano.net - Leonardo e Rheinmetall, nasce l'alleanza per i carri armati (2) Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Il nome dato alla nuova società paritetica èMilitary Vehicles . Joint venture che"con l'obiettivo di formare un nuovo nucleo europeo per lo sviluppo e la produzione di veicoli militari da combattimento in Europa", ricordano i due partner che avevano dato il via al progetto firmando a inizio luglio un memorandum of understanding e sono azionisti al 50% Il perfezionamento degli accordi e la costituzione della società sono attesi entro il primo trimestre 2025. Obiettivo primario della joint venture - viene spiegato - è lo sviluppo industriale e la successiva commercializzazione del nuovo Main Battle Tank italiano e della nuova piattaforma Lynx per il programma Armored Infantry Combat System nell'ambito del programma per i sistemi terrestri dell'Esercito Italiano.

Leonardo e Rheinmetall - nasce l'alleanza per i carri armati - v. La ripartizione del lavoro sarà al 50% tra Leonardo e Rheinmetall, con il 60% delle atività da svolgere in Italia. E' una alleanza italo-tedesca per i carri armati che ha prende vita come "obiettivo primario" per le megacommesse da oltre 20 miliardi in 10 anni dell'Esercito Italiano per rinnovare la vecchia flotta degli Ariete e dei Dardo, con 280 carri armati, in parte in versione da ... (Quotidiano.net)

