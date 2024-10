Leghe e Fifa, scontro finale (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 – Tra un po’ dovranno formare anche una Lega dei tribunali, di questo passo. Non è la prima volta che il calcio finisce davanti ai giudici: stavolta il tema è il sovraffollamento dei calendari, il bersaglio la Fifa, il luogo la Commissione Europea. Alla quale i sindacati dei calciatori e le Leghe dei diversi campionati hanno presentato un reclamo contro “l’imposizione del calendario internazionale delle partite da parte della Fifa”. All’ente mondiale del calcio viene contestato “il conflitto di interessi come organizzatore di competizioni e allo stesso tempo organo di governo”, ma la sostanza vera riguarda il calendario: tra mondiale per club del 2025 e coppa del mondo 2026, per sindacati e Leghe sono a rischio “la sicurezza e il benessere dei calciatori e la sostenibilità economica e sociale di importanti competizioni nazionali”. Sport.quotidiano.net - Leghe e Fifa, scontro finale Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 – Tra un po’ dovranno formare anche una Lega dei tribunali, di questo passo. Non è la prima volta che il calcio finisce davanti ai giudici: stavolta il tema è il sovraffollamento dei calendari, il bersaglio la, il luogo la Commissione Europea. Alla quale i sindacati dei calciatori e ledei diversi campionati hanno presentato un reclamo contro “l’imposizione del calendario internazionale delle partite da parte della”. All’ente mondiale del calcio viene contestato “il conflitto di interessi come organizzatore di competizioni e allo stesso tempo organo di governo”, ma la sostanza vera riguarda il calendario: tra mondiale per club del 2025 e coppa del mondo 2026, per sindacati esono a rischio “la sicurezza e il benessere dei calciatori e la sostenibilità economica e sociale di importanti competizioni nazionali”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

È guerra al calendario Fifa - sindacati e Leghe dalla UE - In una conferenza stampa a Bruxelles, i dirigenti di sindacati e leghe sono poi entrati nel dettaglio, evidenziando fra le altre cose “l’assenza di un giusto iter decisionale e la mancanza di un impegno significativo da parte della Fifa con i calciatori e le Leghe sulle questioni relative al calendario e come la Fifa abbia usato il suo potere regolatore per promuovere i suoi interessi commerciali ... (Unlimitednews.it)

Ultime Notizie Serie A : La Serie A con le altre leghe contro la FIFA sui calendari - Le informazioni vengono […]. Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale. (Calcionews24.com)

Si gioca troppo. Calciatori e Leghe ricorrono alla Ue contro la Fifa - In una conferenza stampa a Bruxelles, i dirigenti di sindacati e leghe sono poi entrati nel dettaglio, evidenziando fra le altre cose "l'assenza di un giusto iter decisionale e la mancanza di un impegno significativo da parte della Fifa con i calciatori e le Leghe sulle questioni relative al calendario e come la Fifa abbia usato il suo potere regolatore per promuovere i suoi interessi ... (Agi.it)