L’economia rallenta nelle province di Latina e Frosinonerilevazioni di Osserfare Camera di Commercio

L’economia rallenta nelle province di Latina e Frosinone,rilevazioni di “Osserfare” (Camera di Commercio) (Di martedì 15 ottobre 2024) Latina / FROSINONE – L’economia sul territorio del Basso Lazio non sta crescendo come avrebbe dovuto e questo rallentamento è “coerente” con il crescente clima di incertezza che si è andato profilando sia con riferimento alla domanda estera che a quella interna, su cui pesano il calo tendenziale della produzione industriale che prosegue senza soluzione L'articolo L’economia rallenta nelle province di Latina e Frosinone,rilevazioni di “Osserfare” (Camera di Commercio) Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - L’economia rallenta nelle province di Latina e Frosinone,rilevazioni di “Osserfare” (Camera di Commercio) Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di martedì 15 ottobre 2024)/ FROSINONE –sul territorio del Basso Lazio non sta crescendo come avrebbe dovuto e questomento è “coerente” con il crescente clima di incertezza che si è andato profilando sia con riferimento alla domanda estera che a quella interna, su cui pesano il calo tendenziale della produzione industriale che prosegue senza soluzione L'articolodie Frosinone,rilevazioni di “” (di) Temporeale Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al via le Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile. Il non profit rallenta la sua decrescita - Il non profit rallenta la sua decrescita dal punto di vista delle unità fermandosi a 360.061 istituzioni non profit (INP) ma continua la crescita in termini di dipendenti che arrivano a 919.431 (+2,9%). Si conferma un incremento delle non profit nel Mezzoggiorno d’Italia (+12%). È quanto emerge... (Forlitoday.it)

Istat - più luci che ombre per l’economia italiana : calano tasse - deficit e debito ma rallenta il Pil - 572 milioni di euro. Per il 2022 il livello del Pil risulta rivisto verso l’alto di 34. La revisione generale dei conti economici e degli aggregati di finanza pubblica ha comportato un miglioramento dell’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil che, per il 2022 e per il 2023, si attesta rispettivamente a -8,1% e -7,2% (dal -8,6% e -7,4% nelle stime rilasciate lo ... (Secoloditalia.it)

L’economia nel secondo trimestre : un brusco rallentamento - L’industria registra una flessione tendenziale (-1,9%). . I comparti del terziario in Valle registrano una riduzione del fatturato, vedi commercio al dettaglio (-2,6%) e servizi (-1,5%). Il 2° trimestre dell’anno mostra un quadro economico provinciale negativo. A livello regionale i risultati sono dello stesso segno, con l’industria in minor contrazione (-1,2%) e l’artigianato stazionario. (Ilgiorno.it)