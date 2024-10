La realtà, non il tifo, è ciò che conta nella guerra in Ucraina (Di martedì 15 ottobre 2024) Penso che ogni tanto valga la pena di ricordare cose che sembrano così ovvie da essere accantonate. Parlo dell’Ucraina. In questi giorni si moltiplicano i resoconti sulle difficoltà interne incontrate dalla conduzione della guerra di difesa dall’invasione russa. Non riguardano solo i guadagni dell’avanzata russa nel Donbas, che ci sono benché finora continuino a essere lenti e comportino un costo senza precedenti di morti e feriti nelle file russe. Riguardano una animosità sempre più lacerante fra i combattenti ucraini e i cittadini rimasti a casa, anche quelli senza obblighi di mobilitazione militare, per la sensazione amara di privilegio di una vita, povera e minacciata e infreddolita e buia, e tuttavia incomparabile con la sofferenza delle trincee. Ilfoglio.it - La realtà, non il tifo, è ciò che conta nella guerra in Ucraina Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Penso che ogni tanto valga la pena di ricordare cose che sembrano così ovvie da essere accantonate. Parlo dell’. In questi giorni si moltiplicano i resoconti sulle difficoltà interne incontrate dalla conduzione delladi difesa dall’invasione russa. Non riguardano solo i guadagni dell’avanzata russa nel Donbas, che ci sono benché finora continuino a essere lenti e comportino un costo senza precedenti di morti e feriti nelle file russe. Riguardano una animosità sempre più lacerante fra i combattenti ucraini e i cittadini rimasti a casa, anche quelli senza obblighi di mobilitazione militare, per la sensazione amara di privilegio di una vita, povera e minacciata e infreddolita e buia, e tuttavia incomparabile con la sofferenza delle trincee.

