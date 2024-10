Lapresse.it - Kylian Mbappé, aperta in Svezia inchiesta per stupro

(Di martedì 15 ottobre 2024) La procura svedese ha confermato l’apertura di un’indagine per stupro nei confronti del calciatore francese del Real Madrid. Secondo i quotidiani locali Aftonbladet ed Expressen, l’ha come bersaglio diretto il capitano della Francia, che nello scorso weekend era stato visto entrare in una discoteca di Stoccolma insieme al suo entourage. Nel comunicato la Procura precisa che la presentazione della denuncia riguarda fatti avvenuti lo scorso 10 ottobre. Aftonbladet, che lunedì aveva rivelato l’apertura di un’indagine senza collegarla al giocatore, ha pubblicato in mattinata un articolo in cui si indica che il capitano della Francia sarebbe l’autore dei fatti presunti, che sarebbero avvenuti giovedì in un albergo del centro e che sono stati oggetto di denuncia.