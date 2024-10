Gaeta.it - Korean Air riattiva il collegamento aereo per Kumamoto: una nuova rotta da Seul

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp TwitterAir ha annunciato un importante ampliamento del suo network verso il Giappone con l’apertura dellaIncheon-, prevista per il 24 novembre. Questo nuovosegna un significativo ritorno dopo 27 anni di inattività, periodo durante il quale la città fu colpita dalla crisi finanziaria asiatica del 1997. Situata nel cuore dell’isola di Kyushu,offre ai visitatori una combinazione di attrazioni culturali e paesaggi naturali straordinari, rappresentando una meta ideale per il turismo tutto l’anno.: un centro di attrazione turisticaè rinomata per la sua storia e il suo patrimonio naturale, con punti di interesse come il Monte Aso, considerato uno dei vulcani a caldera più grandi del mondo, e il Castello di, uno dei castelli più famosi del Giappone.