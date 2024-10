Kinder Sorpresa: un concorso per i 50 anni, tutte le controversie legali nel mondo (Di martedì 15 ottobre 2024) Kinder Sorpresa, l’ovetto al cioccolato che racchiude una Sorpresa divenuta famosa per intere generazioni di consumatori, quest’anno celebra il 50esimo anniversario dalla sua invenzione con un’iniziativa speciale che permetterà a 50 fortunati vincitori di vivere un’esperienza unica, insieme alla propria famiglia. Coloro che troveranno, all’interno della serie Kinder Sorpresa Natoons con il logo del concorso, Kinder Sorpresa: un concorso per i 50 anni, tutte le controversie legali nel mondo L'Identità. Lidentita.it - Kinder Sorpresa: un concorso per i 50 anni, tutte le controversie legali nel mondo Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 15 ottobre 2024), l’ovetto al cioccolato che racchiude unadivenuta famosa per intere generazioni di consumatori, quest’anno celebra il 50esimoversario dalla sua invenzione con un’iniziativa speciale che permetterà a 50 fortunati vincitori di vivere un’esperienza unica, insieme alla propria famiglia. Coloro che troveranno, all’interno della serieNatoons con il logo del: unper i 50lenelL'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Kinder Sorpresa compie 50 anni : i festeggiamenti sono in stile ‘Willy Wonka’ - Ferrero mette in palio 50 visite alla 'fabbrica di cioccolato' dove nascono gli iconici ovetti Kinder Sorpresa compie 50 anni e festeggia in pieno stile Willy Wonka. Proprio come il noto personaggio di 'La fabbrica di cioccolato', anche Ferrero apre le porte del suo laboratorio ai fortunati che troveranno una sorpresa dorata all'interno dell'iconico ovetto […]. (Sbircialanotizia.it)