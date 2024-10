Sport.periodicodaily.com - Juventus vs Lazio: le probabili formazioni

(Di martedì 15 ottobre 2024) Gara valida per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Si affrontano due squadre che sono appaiate al terzo posto in classifica e che non vogliono perdere di vista la vetta.vssi giocherà sabato 19 ottobre 2024 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bianconeri, nonostante 4 pareggi nelle ultime cinque giornate, sono terzi in classifica, a meno tre dalla capolista Napoli. Inoltre, la squadra di Thiago Motta è l’unica imbattuta del torneo e vanta anche la miglior difesa con una sola rete subita. Ciò che manca in questo momento è la continuità di vittorie. I biancocelesti, dopo un avvio stentato, hanno svoltato infilando 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte che significa terzo posto momentaneo in classifica in compagnia dei bianconeri.