Calciomercato.it - Juventus, l’emergenza continua: anche lui salta la Lazio

(Di martedì 15 ottobre 2024)infortuniper Thiago Motta. Sono escluse lesioni, ma un altro bianconero salterà laSospiro di sollievo a metà per Thiago Motta e la. Gli esami hanno escluso lesioni muscolari, ma il calciatore salterà sicuramente il big match contro la. Thiago Motta, allenatore della(LaPresse) – calciomercato.itPer Weston McKennie sono escluse lesioni muscolari. Si tratta solamente di un affaticamento muscolare alla coscia sinistra, come evidenziato dagli esami strumentali effettuati in mattinata. L’americano, però, non sarà rischiato e salterà sicuramente la prossima sfida contro la, in programma sabato sera. Il centrocampista rimane in dubbioper la partita successiva contro lo Stoccarda di Champions League, in programma martedì. L'articololuilaproviene da CalcioMercato.it.