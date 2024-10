Joker: Folie à Deux potrebbe costare 200 milioni alla Warner Bros (Di martedì 15 ottobre 2024) Joker: Folie à Deux potrebbe costare 200 milioni alla Warner Bros Dopo un enorme calo nel secondo weekend, Joker: Folie à Deux (qui la recensione) è ora ufficialmente etichettato come un flop al botteghino. Infatti, le ultime cifre suggeriscono che il sequel di Todd Phillips potrebbe finire per costare alla Warner Bros. fino a 200 milioni di dollari. Finora, il musical ha incassato 51,5 milioni di dollari negli Stati Uniti e 165 milioni di dollari a livello globale, e Variety ritiene che il film probabilmente si fermerà a un incasso complessivo di circa 210-215 milioni di dollari in tutto il mondo. Con un budget di produzione dichiarato di 200 milioni (più almeno altri 100 per il marketing e la distribuzione), Joker: Folie à Deux dovrebbe incassare 450 milioni solo per pareggiare i conti. Vale la pena notare che lo studio non è ancora pronto ad ammettere la sconfitta. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di martedì 15 ottobre 2024)200Dopo un enorme calo nel secondo weekend,(qui la recensione) è ora ufficialmente etichettato come un flop al botteghino. Infatti, le ultime cifre suggeriscono che il sequel di Todd Phillipsfinire per. fino a 200di dollari. Finora, il musical ha incassato 51,5di dollari negli Stati Uniti e 165di dollari a livello globale, e Variety ritiene che il film probabilmente si fermerà a un incasso complessivo di circa 210-215di dollari in tutto il mondo. Con un budget di produzione dichiarato di 200(più almeno altri 100 per il marketing e la distribuzione),dovrebbe incassare 450solo per pareggiare i conti. Vale la pena notare che lo studio non è ancora pronto ad ammettere la sconfitta.

Joker : Folie à deux – recensione - Il film è ufficialmente uscito in sala il 2 ottobre e incuriosito dal buzz creatosi intorno al titolo non ho resistito e mi sono trovato davanti qualcosa che di sicuro non mi aspettavo. E poi c’è il musical, notoriamente un genere che non attrare gente al botteghino. Già a fine 2019 le cose sembravano molto diverse e il seguito di Joker cominciava a prendere forma. (Romadailynews.it)

Il robot selvaggio domina il boxoffice italiano : un sequel è in arrivo - mentre scalza Joker : Folie à Deux - Proprio quando Il robot selvaggio debutta in Italia conquistando la prima posizione al botteghino del weekend, i positivi risultati nel mondo del film DreamWorks Animation portano il regista Chris Sanders a confermarne il seguito. Joker: Folie à Deux arranca in Italia, ma è proprio umiliato negli USA. (Comingsoon.it)

Terrifier 3 in vetta agli incassi USA - crollo drammatico dell'82% per Joker : Folie à Deux - 279 dollari. 514 sale e segna una media per sala di 7. A "punirlo" è il debutto di Terrifier 3, terzo capitolo della raccapricciante saga horror dedicata ad Art the Clown che apre con 18,3 milioni di incasso da 2. Il secondo weekend di Joker: Folie à Deux è stato peggiore del previsto, calo a picco degli incassi mentre lo slasher Terrifier 3 svetta in testa agli incassi. (Movieplayer.it)