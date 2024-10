Joker: Folie À Deux, Paul Schrader distrugge il film: “È un musical davvero brutto” (Di martedì 15 ottobre 2024) Joker: Folie À Deux, Paul Schrader distrugge il film: “È un musical davvero brutto” Joker: Folie à Deux ha appena trascorso un altro weekend disastroso al botteghino nordamericano. Durante il suo secondo fine settimana nelle sale, ha incassato solo 7 milioni di dollari e si è piazzato dietro a Beetlejuice Beetlejuice (7,3 milioni di dollari), The Wild Robot (14 milioni di dollari) e Terrifier 3 (18,8 milioni di dollari). Il sequel non è andato bene né ai fan né alla critica ed è stato inferiore a Joker del 2019 sotto tutti i punti di vista. Naturalmente, anche quel film ha avuto la sua parte di detrattori, poiché Todd Phillips ha messo in mostra le sue ispirazioni, attingendo a piene mani da film come Il re della commedia e Taxi Driver. Paul Schrader ha scritto quest’ultimo e, parlando con Interview Magazine, ha ammesso di aver odiato tutto di Joker: Folie à Deux. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di martedì 15 ottobre 2024)il: “È unha appena trascorso un altro weekend disastroso al botteghino nordamericano. Durante il suo secondo fine settimana nelle sale, ha incassato solo 7 milioni di dollari e si è piazzato dietro a Beetlejuice Beetlejuice (7,3 milioni di dollari), The Wild Robot (14 milioni di dollari) e Terrifier 3 (18,8 milioni di dollari). Il sequel non è andato bene né ai fan né alla critica ed è stato inferiore adel 2019 sotto tutti i punti di vista. Naturalmente, anche quelha avuto la sua parte di detrattori, poiché Todd Phillips ha messo in mostra le sue ispirazioni, attingendo a piene mani dacome Il re della commedia e Taxi Driver.ha scritto quest’ultimo e, parlando con Interview Magazine, ha ammesso di aver odiato tutto di

