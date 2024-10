Italia a banda larga con Starlink, giustizia permettendo: indagato nell'inchiesta Sogei il "genietto" di Musk (Di martedì 15 ottobre 2024) Che il progetto Italiano della banda larga sia in ritardo non è una novità, se si tralasciano alcune parti, come il cablaggio sottomarino delle isole minori, oppure quanto sta accadendo in Lombardia, i tempi si stanno allungando sempre di più. Lo chiamano “Piano Italia a 1 Giga” ed era il primo dei progetti d’intervento pubblico della strategia Italiana per la banda ultra-larga in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che prevedeva uno stanziamento di 3,8 miliardi di euro. Se si prende a esempio la Lombardia, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), ha aggiudicato a Open Fiber i lavori, che dovrebbero concludersi nel novembre 2026 garantendo la copertura di 397.008 numeri civici con una spesa di 209.934. Panorama.it - Italia a banda larga con Starlink, giustizia permettendo: indagato nell'inchiesta Sogei il "genietto" di Musk Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Che il progettono dellasia in ritardo non è una novità, se si tralasciano alcune parti, come il cablaggio sottomarino delle isole minori, oppure quanto sta accadendo in Lombardia, i tempi si stanno allungando sempre di più. Lo chiamano “Pianoa 1 Giga” ed era il primo dei progetti d’intervento pubblico della strategiana per laultra-in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che prevedeva uno stanziamento di 3,8 miliardi di euro. Se si prende a esempio la Lombardia, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), ha aggiudicato a Open Fiber i lavori, che dovrebbero concludersi nel novembre 2026 garantendo la copertura di 397.008 numeri civici con una spesa di 209.934.

