Noinotizie.it - Il valore pubblico di Arca Capitanata Edilizia popolare

Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Di seguito un comunicato diffuso da: Con la delibera dell’Amministratore unico del 1° agosto 2024, n. 154 è stato approvato un piano straordinario per il riattamento di 138 alloggi di cui 113 per nuove assegnazioni. A far la parte da leone è la citta di Foggia con 88 alloggi di cui 40 da destinare agli aventi diritto della graduatoria di ERP, altri 34 per le forze dell’ordine, mentre 14 riguardano la manutenzione straordinaria di alloggi già assegnati. Per partire con i lavori si è in attesa che si completi l’iter amministrativo di approvazione del Piano presso la Regione Puglia: questione di pochi giorni. Questo importante programma d’investimento si aggiunge ad un’attività che ha caratterizzato tutto il 2024.