Il liceo Lussana compie 100 anni: tante iniziative per conoscere la sua storia

BERGAMO. Il primo liceo scientifico della città fu fondato il 16 ottobre 1924. Incontri e laboratori in occasione del centenario, ecco il programma. L'approfondimento su L'Eco di Bergamo in edicola mercoledì.

