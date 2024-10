Agi.it - Il calcio potrebbe aiutare la riabilitazione dei detenuti

(Di martedì 15 ottobre 2024) AGI - Giocare acontribuire a migliorare il comportamento e la reintegrazione nella società dei. Questo incoraggiante risultato emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Human Behaviour, condotto dagli scienziati dell'Università di Oxford. Il team, guidato da Martha Newson, ha valutato l'efficacia del Twinning Project, un'iniziativa lanciata nel Regno Unito e ora in uso anche negli Stati Uniti, in Italia, in Australia e in Sud Africa. Il progetto, spiegano gli esperti, organizza programmi basati sulper individui incarcerati per migliorare la loro salute mentale e fisica. Questo approccio evidenzia l'importanza del legame sociale per ridurre i tassi di recidiva.