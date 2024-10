I disturbi alimentari negli adolescenti: una crisi sanitaria in crescita (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La salute mentale e i disturbi alimentari rappresentano una delle principali sfide per il sistema sanitario pubblico italiano, soprattutto per la salute dei giovani. I dati recenti segnalano un aumento allarmante dei disturbi alimentari tra i ragazzi, con picchi di incidenza che iniziano già in preadolescenza. Oltre a costituire un problema di salute pubblica, queste condizioni riflettono fragilità psicologica e sociale. La consapevolezza della necessità di un intervento tempestivo e mirato è ora più che mai evidente, poiché i disturbi come l’anoressia e la bulimia possono avere conseguenze devastanti. La diffusione dei disturbi alimentari: un quadro preoccupante I disturbi alimentari sono emersi come una delle principali cause di morte tra gli adolescenti, superati solo dagli incidenti stradali. Gaeta.it - I disturbi alimentari negli adolescenti: una crisi sanitaria in crescita Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La salute mentale e irappresentano una delle principali sfide per il sistema sanitario pubblico italiano, soprattutto per la salute dei giovani. I dati recenti segnalano un aumento allarmante deitra i ragazzi, con picchi di incidenza che iniziano già in preadolescenza. Oltre a costituire un problema di salute pubblica, queste condizioni riflettono fragilità psicologica e sociale. La consapevolezza della necessità di un intervento tempestivo e mirato è ora più che mai evidente, poiché icome l’anoressia e la bulimia possono avere conseguenze devastanti. La diffusione dei: un quadro preoccupante Isono emersi come una delle principali cause di morte tra gli, superati solo dagli incidenti stradali.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La ex campionessa di nuoto ha scelto di parlare in tv - a "Ballando con le stelle" - della sua battaglia con i disturbi alimentari : della sofferenza psicologica e di come li ha superati - Leggi anche › Federica Pellegrini mostra il suo corpo dopo il parto. Uno dei momenti più toccanti della terza settimana di Ballando con le stelle 2024 è il racconto a cuore aperto di Federica Pellegrini. (Foto Getty) Leggi anche › ... (Iodonna.it)

4mila decessi nel 2023 per disturbi alimentari in adolescenti e preadolescenti : dalla vigoressia all’anoressia. INTERVISTA a Claudio Calzi - L'articolo 4mila decessi nel 2023 per disturbi alimentari in adolescenti e preadolescenti: dalla vigoressia all’anoressia. INTERVISTA a Claudio Calzi sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . Ma quanto sono magro! Non solo anoressia, non solo bulimia. Lo sanno gli esperti, lo sanno le famiglie coinvolte, lo possono intuire gli insegnanti che sempre più spesso sentono parlare in ... (Orizzontescuola.it)

Più di 3 - 5 milioni di italiani soffrono di disturbi alimentari - I livelli di intervento - prosegue - sono quindi diversi: si va da quello ambulatoriale a semiresidenziale e diurno, con la possibilità brevi soggiorni in day hospital per il monitoraggio dello stato fisico e fino anche ai ricoveri. Inoltre, durante il congresso SIPA verrà dedicata particolare attenzione alla prevenzione, alla diagnosi precoce e all'importanza di intervenire tempestivamente. (Agi.it)