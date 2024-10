I centri per migranti in Albania sono un inutile (e dannoso) spreco di soldi (Di martedì 15 ottobre 2024) Seguendo le stime di Orazio Schillaci, ministro della Salute del governo Meloni, per assumere 5 mila medici e 10 mila infermieri, che potrebbero contribuire a sfoltire di molto quelle liste di attesa che rendono una vera e propria Odissea accedere alle cure per chi non può permettersi le cliniche Europa.today.it - I centri per migranti in Albania sono un inutile (e dannoso) spreco di soldi Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Seguendo le stime di Orazio Schillaci, ministro della Salute del governo Meloni, per assumere 5 mila medici e 10 mila infermieri, che potrebbero contribuire a sfoltire di molto quelle liste di attesa che rendono una vera e propria Odissea accedere alle cure per chi non può permettersi le cliniche

Albania - entrano in funzione i centri per 3mila migranti - 000 persone […] The post Albania, entrano in funzione i centri per 3mila migranti appeared first on L'Identità . Lo ha annunciato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, sottolineando che il governo è preparato a far partire le operazioni. Le strutture sono state progettate per ospitare fino a 3. (Lidentita.it)

Milano - centri sociali in corteo contro lo sgombero di Casa Loca - Avanti con l'opposizione sociale”. La sua rioccupazione a fine settembre da parte della rete 'Ci siamò sta a dimostrare che non ci stiamo a subire, vogliamo anzi contrattaccare. “Ma chi la vive è sotto attacco, sono sotto attacco gli spazi sociali e chi pratica auto gestione. “Noi pensiamo che Milano sia la città di chi lavora e studia, degli immigrati, di chi ha stipendi da fame rispetto ad ... (Ilgiorno.it)

Corteo pro Palestina - attesi a Roma 30 mila manifestanti : ‘sorvegliati speciali’ i centri sociali - Massima attenzione e allerta massima per la manifestazione non autorizzata, contro Israele ed a favore del popolo palestinese, annunciata per domani a Roma dove sono attese 30 mila persone secondo le stime. Ma l’imponente servizio di sicurezza, di cui fanno parte la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, che risponderà al neo questore della Capitale Roberto Massucci, ... (Lapresse.it)