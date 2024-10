Highlights e gol Polonia-Croazia 3-3, Nations League 2024/2025 (VIDEO) (Di martedì 15 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Polonia-Croazia 3-3, match valido per la quarta giornata della League A della Nations League 2024/2025. Partita spettacolare a Varsavia, specie nel primo tempo: Zielinski porta avanti i padroni di casa dopo 5 minuti, ma i croati ribaltano tutto segnando tre reti in sette minuti con Sosa, Sucic e Baturina. Prima dell’intervallo Zalewski accorcia e nella ripresa Szymanski firma il definitivo 3-3, con la Croazia costretta a difendersi in 10 nel finale per il rosso a Livakovic. Nations League 2024/2025: RISULTATI E CLASSIFICHE Highlights e gol Polonia-Croazia, Nations League 2024/2025 (VIDEO) ??? GOAL Poland 1-0 Croatia Zielinski ZIELINSKI HAS GIVEN POLAND THE LEAD!https://t.co/6KRlJiSZuI — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 15, 2024 45' Nicola Zalewski scores! Poland ?? 2-3 Croatia ?? pic.twitter.com/D7IVilRlUp — ???? ???????. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ilcon glie i gol di3-3, match valido per la quarta giornata dellaA della. Partita spettacolare a Varsavia, specie nel primo tempo: Zielinski porta avanti i padroni di casa dopo 5 minuti, ma i croati ribaltano tutto segnando tre reti in sette minuti con Sosa, Sucic e Baturina. Prima dell’intervallo Zalewski accorcia e nella ripresa Szymanski firma il definitivo 3-3, con lacostretta a difendersi in 10 nel finale per il rosso a Livakovic.: RISULTATI E CLASSIFICHEe gol) ??? GOAL Poland 1-0 Croatia Zielinski ZIELINSKI HAS GIVEN POLAND THE LEAD!https://t.co/6KRlJiSZuI — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 15,45' Nicola Zalewski scores! Poland ?? 2-3 Croatia ?? pic.twitter.com/D7IVilRlUp — ???? ???????.

