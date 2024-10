Gratta e Vinci, tra amici dichiarano di aver vinto 10 milioni: l’assurda scoperta (Di martedì 15 ottobre 2024) Social. Gratta e Vinci, tra amici dichiarano di aver vinto 10 milioni: l’assurda scoperta – Un evento sconvolgente ha avuto luogo in Puglia, dove tre amici hanno affermato di aver vinto 10 milioni di euro con un Gratta e Vinci, precisamente il Maxi Miliardario. Tuttavia, dopo l’euforia iniziale, la situazione ha preso una piega inaspettata, culminando in un epilogo negativo per i Vincitori. La Gazzetta del Mezzogiorno ha riportato i dettagli di questa incredibile vicenda, svelando come si siano realmente svolti gli eventi. Tvzap.it - Gratta e Vinci, tra amici dichiarano di aver vinto 10 milioni: l’assurda scoperta Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Social., tradi10– Un evento sconvolgente ha avuto luogo in Puglia, dove trehanno affermato di10di euro con un, precisamente il Maxi Miliardario. Tuttavia, dopo l’euforia iniziale, la situazione ha preso una piega inaspettata, culminando in un epilogo negativo per itori. La Gazzetta del Mezzogiorno ha riportato i dettagli di questa incredibile vicenda, svelando come si siano realmente svolti gli eventi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gratta e Vinci - “Vinti 10 milioni di euro”. Ma qualcosa non quadra : la scoperta choc - Ecco come difendersi dalla “truffa delle PostePay” Cosa rischiano i tre amici Il piano, però, non è andato come sperato. Tre amici dichiarano di aver vinto 10 milioni, ma la scoperta è sconvolgente I tre uomini, un 51enne di Martina Franca (Taranto) e due amici di Ceglie Messapica (Brindisi), rispettivamente di 46 e 47 anni, hanno annunciato al notaio di aver vinto la cifra record di ... (Urbanpost.it)

Tre amici tentano la truffa del gratta e vinci : la storia di un inganno che finisce in manette - Nonostante il loro fervido entusiasmo, il biglietto in questione non era un comune gratta e vinci, ma un invito potenziale a verifiche più dettagliate da parte delle autorità competenti. Il risultato finale è stato che, invece di celebrare una vittoria, i tre uomini si sono trovati invischiati in una rete legale che potrebbe portare a severe punizioni. (Gaeta.it)

“Abbiamo vinto 10 milioni di euro”. Gratta e vinci - per tre amici finisce male : la scoperta all’incasso - Spetterà ai tre amici, presunti truffatori, dire come sono andati realmente i fatti. Leggi anche: Gratta e Vinci, due vincite milionarie nel giro di pochi minuti: 5 e 2 milioni di euro Tre amici dichiarano di aver vinto 10 milioni al Gratta e Vinci, poi la scoperta choc I tre amici, un uomo di 51 anni di Martina Franca (Taranto), e due di Ceglie Messapica (Brindisi) che hanno 46 e ... (Caffeinamagazine.it)