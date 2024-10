Grande Fratello, ottava puntata: eliminato Michael Castorino, Enzo Paolo e Carmen fanno chiarezza sul loro rapporto. I nominati sono… (Di martedì 15 ottobre 2024) È appena andata in onda l’ottava puntata di Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini. Opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, in postazione social Rebecca Staffelli. Il verdetto del televoto decreterà il concorrente che dovrà abbandonare il gioco tra Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Helena Prestes, Michael Castorino, Tommaso Franchi e Yulia Bruschi. La puntata si è aperta con gli inquilini che hanno danzato sulle note di Footlose guidati dalla coppia Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. Il conduttore ha parlato di Yulia e Giglio e del rapporto che sta nascendo tra i due. Nonostante Yulia sia fidanzata fuori, ha dichiarato di non provare più nulla per l’uomo che la guarda da casa e di non temere di ferirlo, ma piuttosto di ferire sé stessa. Isaechia.it - Grande Fratello, ottava puntata: eliminato Michael Castorino, Enzo Paolo e Carmen fanno chiarezza sul loro rapporto. I nominati sono… Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) È appena andata in onda l’dicondotto da Alfonso Signorini. Opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, in postazione social Rebecca Staffelli. Il verdetto del televoto decreterà il concorrente che dovrà abbandonare il gioco tra Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Helena Prestes,, Tommaso Franchi e Yulia Bruschi. Lasi è aperta con gli inquilini che hanno danzato sulle note di Footlose guidati dalla coppiaTurchi eRusso. Il conduttore ha parlato di Yulia e Giglio e delche sta nascendo tra i due. Nonostante Yulia sia fidanzata fuori, ha dichiarato di non provare più nulla per l’uomo che la guarda da casa e di non temere di ferirlo, ma piuttosto di ferire sé stessa.

