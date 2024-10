Giuli:libertà dissenso anche su governo (Di martedì 15 ottobre 2024) 20.50 "La cultura è la nostra religione universale civile, affamarla è un atto di empietà.Applichiamo un po' di illuminismo su come affrontare la cosa pubblica e i beni culturali".Lo ha detto il ministro della Cultura Alessandro Giuli alla cerimonia d'inaugurazione della Buchmesse di Francoforte. "Nella mia missione istituzionale sono intenzionato a rappresentare la sacrosanta libertà di espressione di ogni forma di dissenso compreso quello che possa ritorcersi sul governo a cui mi onoro di appartenere" ha affermato. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 15 ottobre 2024) 20.50 "La cultura è la nostra religione universale civile, affamarla è un atto di empietà.Applichiamo un po' di illuminismo su come affrontare la cosa pubblica e i beni culturali".Lo ha detto il ministro della Cultura Alessandroalla cerimonia d'inaugurazione della Buchmesse di Francoforte. "Nella mia missione istituzionale sono intenzionato a rappresentare la sacrosantadi espressione di ogni forma dicompreso quello che possa ritorcersi sula cui mi onoro di appartenere" ha affermato.

