Giudice arrestato per corruzione, Cassazione annulla e rinvia (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio alla Corte d’appello di Roma la sentenza di condanna emessa nei confronti del Giudice Alberto Capuano, il 3 luglio 2019 finito in carcere nell’ambito di un’indagine anticorruzione della procura di Roma. Lo scorso anno la Corte d’appello aveva già annullato la condanna in ordine a tutte le ipotesi di corruzione in atti giudiziari riqualificando, per tre imputazioni, i fatti nell’ambito del reato di traffico di influenze illecite. Con la decisione odierna è stata annullata anche la sentenza della Corte di appello di Roma con riferimento a tali reati con rinvio al Giudice di merito. annullate anche le condanne degli altri coimputati Antonio Di Dio, Valentino Cassini e Giuseppe Liccardo. Anteprima24.it - Giudice arrestato per corruzione, Cassazione annulla e rinvia Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa sesta sezione penale della Corte dihato con rinvio alla Corte d’appello di Roma la sentenza di condanna emessa nei confronti delAlberto Capuano, il 3 luglio 2019 finito in carcere nell’ambito di un’indagine antidella procura di Roma. Lo scorso anno la Corte d’appello aveva giàto la condanna in ordine a tutte le ipotesi diin atti giudiziari riqualificando, per tre imputazioni, i fatti nell’ambito del reato di traffico di influenze illecite. Con la decisione odierna è statata anche la sentenza della Corte di appello di Roma con riferimento a tali reati con rinvio aldi merito.te anche le condanne degli altri coimputati Antonio Di Dio, Valentino Cassini e Giuseppe Liccardo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giudice arrestato per corruzione, Cassazione annulla e rinvia - La sesta sezione penale della Corte di cassazione ha annullato con rinvio alla Corte d'appello di Roma la sentenza di condanna emessa nei confronti del giudice Alberto Capuano, il 3 luglio 2019 finito ... (ansa.it)

L’operazione cpr in Albania rischia di essere un flop colossale - La sentenza del 4 ottobre della Corte di giustizia Ue, vincolante sia per il giudice del rinvio sia per tutti i giudici degli stati membri (quindi anche per quelli italiani), potrebbe incidere sull’at ... (editorialedomani.it)

Irrevocabile l’assoluzione dell’ex presidente del Consiglio regionale Domenico Tallini - Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns. (giornaledicalabria.it)